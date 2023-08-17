20 человек задержали иранские силовики по подозрению в причастности к теракту в Ширазе

Иранские силы безопасности задержали по меньшей мере 20 человек, подозреваемых в причастности к теракту, произошедшему в мавзолее Шаха Шераха в Ширазе, расположенном на юго-западе Исламской Республики. Главный судья провинции Фарс, где находится святыня, сообщил агентству Tasnim, что все те, кто мог быть хоть в малейшей степени причастен к организации нападения, задержаны. Ожидается, что основным подозреваемым предъявят обвинения на следующей неделе.

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Кроме того, чиновник упомянул, что нападавший, опознанный как 25-летний гражданин Таджикистана Рахматулла Нурузов, не проявил никакого раскаяния в своих действиях. Ранее в сообщениях Tasnim указывалось, что Нурузов прошел подготовку в лагерях террористической группировки "Исламское государство"*.

13 августа иранское информационное агентство IRNA сообщило, что в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз, расположенном в провинции Фарс, произошёл теракт. По данным Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть в мечеть, причем один из них открыл огонь из автомата по людям, находившимся внутри мавзолея. Силы безопасности задержали нападавшего вскоре после нападения. По последней информации, в результате нападения погиб один человек и ещё восемь получили ранения.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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