Иранские силы безопасности задержали по меньшей мере 20 человек, подозреваемых в причастности к теракту, произошедшему в мавзолее Шаха Шераха в Ширазе, расположенном на юго-западе Исламской Республики. Главный судья провинции Фарс, где находится святыня, сообщил агентству Tasnim, что все те, кто мог быть хоть в малейшей степени причастен к организации нападения, задержаны. Ожидается, что основным подозреваемым предъявят обвинения на следующей неделе.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.