На свадьбе в Ставрополе произошёл конфликт между двумя гостями. Во время праздника 45-летний мужчина из села Дербентовка, по мнению 26-летнего гостя по прозвищу "Хищник", не совсем был рад за супругов. Недопонимание удалось разрешить на месте. Об этом пишет telegram-канала SHOT.
Однако к двум часам ночи "Хищник" поехал не к себе, а к дому "недовольного". Он бросил гранату в сторону дома, в результате чего произошёл взрыв, повредивший стёкла и стены здания.
Владелец дома спал в это время, и пострадавших нет. Следователи начали поиск подозреваемого.
Ранее сообщалось, что мужчины устроили поножовщину в салоне автобуса в Самаре на глазах у пассажиров.
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Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.