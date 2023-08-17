Гость после свадьбы бросил гранату в дом в Ставропольском крае

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На свадьбе в Ставрополе произошёл конфликт между двумя гостями. Во время праздника 45-летний мужчина из села Дербентовка, по мнению 26-летнего гостя по прозвищу "Хищник", не совсем был рад за супругов. Недопонимание удалось разрешить на месте. Об этом пишет telegram-канала SHOT.

Фото: "Wedding Photos" by Katsunojiri is licensed under CC BY 2.0.

Однако к двум часам ночи "Хищник" поехал не к себе, а к дому "недовольного". Он бросил гранату в сторону дома, в результате чего произошёл взрыв, повредивший стёкла и стены здания.

Владелец дома спал в это время, и пострадавших нет. Следователи начали поиск подозреваемого.

Ранее сообщалось, что мужчины устроили поножовщину в салоне автобуса в Самаре на глазах у пассажиров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.