В Новоселицком районе Ставропольского края жители села Китаевское сообщили в полицию о вандализме, связанном с разрушением пяти надгробий, принадлежащих их умершим родственникам.
Правоохранительным органам удалось установить личность преступника, стоящего за этим деянием - 44-летнего местного жителя. Мужчина признался в причинении ущерба надгробиям. Он утверждал, что совершил это деяние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и без какого-либо заранее обдуманного намерения.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за осквернение мест захоронений в соответствии с частью 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за это правонарушение - потенциальный арест на срок до трёх месяцев.
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