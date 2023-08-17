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Пьяный житель Ставрополья совершил акт вандализма и разрушил пять надгробий на кладбище

Происшествия

В Новоселицком районе Ставропольского края жители села Китаевское сообщили в полицию о вандализме, связанном с разрушением пяти надгробий, принадлежащих их умершим родственникам.

Пьяный житель Ставрополья совершил акт вандализма и разрушил пять надгробий на кладбище
Фото: МВД РФ

Правоохранительным органам удалось установить личность преступника, стоящего за этим деянием - 44-летнего местного жителя. Мужчина признался в причинении ущерба надгробиям. Он утверждал, что совершил это деяние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и без какого-либо заранее обдуманного намерения.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за осквернение мест захоронений в соответствии с частью 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за это правонарушение - потенциальный арест на срок до трёх месяцев.

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В Норильске кладбище оказалось под водой
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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