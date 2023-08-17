В Ачинске все школы получили сообщение о минировании

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили во все школы города Ачинска Красноярского края. Об этом сообщает prmira.ru.

Эту информацию распространил местный телеканал "Оса". Отмечается, что в настоящее время полиция проводит проверку образовательных учреждений. На место также прибыли спасатели МЧС.

Утром 17 августа в суд города Ачинска поступило сообщение о том, что в учебных заведениях заложены взрывные устройства. Сообщение было отправлено на электронную почту суда в 11:43.

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