Гражданин Татарстана подвергся насилию со стороны полиции за то, что снимал их действия на видео

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижнекамске молодой человек, как сообщается, подвергся нападению со стороны сотрудников полиции. Причиной стали снятые на видео разборки правоохранителей с парой. Пострадавший поделился этой версией событий с Telegram-каналом "Mash Iptash".

Фото: мвд.рф

Ночью молодой человек зашёл в магазин, чтобы купить энергетический напиток, когда услышал женские крики. Приблизившись к месту происшествия, он заметил девушку, парня и полицейских, стоявших неподалеку и проявлявших, по-видимому, агрессивное поведение.

Молодой человек вмешался от имени пары и начал записывать инцидент на видео. В ответ сотрудники правоохранительных органов якобы напали на него с дубинками, брызнули ему в лицо перцовым баллончиком, а затем отвезли в реабилитационный центр для наркозависимых.

В реабилитационном центре нападение, как сообщается, продолжалось, причем не только на него, но и на другого мужчину. По словам пострадавшего, другой мужчина подвергся более сильным ударам; несколько полицейских одновременно напали на него на улице, а в больнице его ударили головой о кафельную поверхность.

Главный герой рассказа считает, что поведение местных жителей было рациональным. А его тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательные результаты.

inkazan.ru обратился за разъяснениями в пресс-службу министерства внутренних дел по Татарстану, там заверили, что предоставят разъяснения позже. Сообщается, что мужчины, причастные к инциденту, подали жалобы в Следственный комитет.

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