Найденный на заборе в Нижневартовске электросамокатчик умер не от травм

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент с смертельным исходом произошёл в начале июля на улице Мира возле дома №83 в Нижневартовске. Мужчину обнаружили прохожие лежащим головой вниз за забором, рядом с ним лежал электросамокат. В тот момент в городе возникли догадки о том, что стало причиной его смерти.

Фото: Авторство: Ubahnverleih. Собственная работа

По данным muksun.fm, полученным от медицинских специалистов, в крови погибшего было обнаружено высокое содержание спиртного. Эксперты говорят о тяжелейшей алкогольной интоксикации. Предполагается, что во время поездки на электросамокате мужчина потерял сознание и упал, в результате чего произошла трагедия.

Эту гипотезу подтверждает также видео, полученное с уличных камер. Как было отмечено ранее, погибший проявлял странные движения на самокате, виляя и делая паузы. После его падения на место происшествия через 40 минут прибыла скорая помощь, однако уже было слишком поздно.

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