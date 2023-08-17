Пострадавшие в аварии на трассе в ХМАО мальчики находятся в тяжёлом состоянии

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пострадавшие мальчики, попавшие в трагическое дорожно-транспортное происшествие на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, всё ещё находятся под медицинским наблюдением в отделении реанимации Областной больницы №3 в Тобольске. В то же время остальные пять членов их семьи, включая мать, отца Азата Н. и троих сестер, погибли. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

По информации представителей департамента здравоохранения Тюменской области, состояние пострадавших детей по-прежнему оценивается как крайне тяжёлое. Врачи предоставляют им всю необходимую медицинскую помощь.

В среду, 16 августа, состоялись похороны членов семьи, погибших в результате этой трагедии. Ислам был исповедуемой верой как для Азата Н., так и для всей его семьи. В соответствии с мусульманскими традициями они были похоронены.

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