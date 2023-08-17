"Фонтанка": принявшие гром за взрывы жители Петербурга обратились в полицию

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Некоторые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли сильный гром и грозу за взрывы, после чего обратились к специалистам экстренных служб, в том числе к полицейским.

Фото: "Thunder 2" by W_Minshull is licensed under CC BY 2.0.

По данным "Фонтанки", правоохранителям звонили жители деревни Борисово в Приозёрском районе, Гатчины и Луги, а также женщина из дома по улице Доблести в Петербурге. Как сказано в материале, сотрудники экстренных служб, прибыв на место происшествия, заметили в небе лишь раскаты грома. Обеспокоенным гражданам объяснили, что их безопасности ничего не угрожает.

Ранее в Свердловской области женщина погибла после удара молнии. Установлено, что она пыталась переждать непогоду под деревом. Её знакомая, которая находилась рядом, потеряла сознание. Позже пострадавшую доставили в медучреждение.

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