Некоторые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли сильный гром и грозу за взрывы, после чего обратились к специалистам экстренных служб, в том числе к полицейским.
По данным "Фонтанки", правоохранителям звонили жители деревни Борисово в Приозёрском районе, Гатчины и Луги, а также женщина из дома по улице Доблести в Петербурге. Как сказано в материале, сотрудники экстренных служб, прибыв на место происшествия, заметили в небе лишь раскаты грома. Обеспокоенным гражданам объяснили, что их безопасности ничего не угрожает.
Ранее в Свердловской области женщина погибла после удара молнии. Установлено, что она пыталась переждать непогоду под деревом. Её знакомая, которая находилась рядом, потеряла сознание. Позже пострадавшую доставили в медучреждение.
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