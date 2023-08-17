Посол Антонов назвал откровенным терактом удар ВСУ по Крымскому мосту в июле

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Июльская атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крымский мост — откровенный теракт, но Вашингтон отказывается оценивать действия Киева. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Фото: Официальный аккаунт Посольства России в США в Telegram

Дипломат прокомментировал видеокадры с моментом удара по мосту, опубликованные CNN. Он отметил, что журналисты телеканала часто выражают озабоченность бедами граждан, однако они никак не отреагировали на действия украинских военных в Крыму. Как пояснил посол, Россия не использует Крымский мост для перемещения военных грузов.

"Удар по нему — откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребёнок остался сиротой", — приводит комментарий Антонова пресс-служба посольства в официальном Telegram-канале.

При этом он добавил, что рядовые американцы выступают против дальнейшей передачи западного оружия Киеву.

Ранее в эфир CNN попали кадры удара дронов ВСУ по Крымскому мосту. На записи показано, как один БПЛА со взрывчаткой атаковал автомобильную часть сооружения, а второй беспилотник — железнодорожную часть.