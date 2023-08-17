Июльская атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крымский мост — откровенный теракт, но Вашингтон отказывается оценивать действия Киева. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат прокомментировал видеокадры с моментом удара по мосту, опубликованные CNN. Он отметил, что журналисты телеканала часто выражают озабоченность бедами граждан, однако они никак не отреагировали на действия украинских военных в Крыму. Как пояснил посол, Россия не использует Крымский мост для перемещения военных грузов.
"Удар по нему — откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребёнок остался сиротой", — приводит комментарий Антонова пресс-служба посольства в официальном Telegram-канале.
При этом он добавил, что рядовые американцы выступают против дальнейшей передачи западного оружия Киеву.
Ранее в эфир CNN попали кадры удара дронов ВСУ по Крымскому мосту. На записи показано, как один БПЛА со взрывчаткой атаковал автомобильную часть сооружения, а второй беспилотник — железнодорожную часть.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.