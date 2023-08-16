Украинцы подрались во французской Ницце, приняв друг друга за русских

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Граждане Украины подрались во Франции, приняв друг дружку за русских.

Фото: "French riot police" by maveric2003 is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik International.

После того, как в Ницце их задержали правоохранители, женщины, на которых напали, сказали местным журналистам, что напавший был русским. А напал он на них за то, что они слушали песню, где звучали антироссийские лозунги и украинские слова.

Позже полицейские выяснили, что дебошир — украинский экс-военнослужащий. Бил он женщин сильно, и теперь задержанному грозит штраф — 45 тысяч евро и тюремный срок до 3-х лет.

Правда, сам мужчина заявляет, что, по его мнению, эти женщины были русскими. Он утверждает, что женщины оскорбляли его перед конфликтом, и что он якобы сожалеет о собственных действиях и готов возместить ущерб.

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