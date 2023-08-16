Осуждённый из Ставропольского края тайно уехал из-под надзора на спецоперацию, затем вернулся и убил пенсионера при ограблении. Об этом сообщает Telegram-канал "База".
Всего этого просто не заметили полицейские, которые должны были за ним следить.
По данным издания, 22-летний Артём Г. из станицы Бекешевской находился под административным надзором по уголовному делу о сексуальном насилии. Однако парня полицейские не трогали и особо к нему не наведывались, поэтому в октябре 2022 года ему удалось уйти добровольцем в батальон "Терек" и отправиться на СВО.
Весной Артём вернулся домой и решил ночью ограбить дачу в садовом товариществе под Ставрополем. Во время налёта он расправился с 71-летним пенсионером. В итоге доброволец получил сразу две новые статьи — об убийстве и разбое, сообщает канал.
Ранее в Ростовской области задержали наводчика ВСУ, который выдавал себя за обыкновенного бомжа.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".