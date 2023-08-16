На Ставрополье осуждённый сбежал на СВО, вернулся и убил пенсионера

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Осуждённый из Ставропольского края тайно уехал из-под надзора на спецоперацию, затем вернулся и убил пенсионера при ограблении. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

Фото: мвд.рф

Всего этого просто не заметили полицейские, которые должны были за ним следить.

По данным издания, 22-летний Артём Г. из станицы Бекешевской находился под административным надзором по уголовному делу о сексуальном насилии. Однако парня полицейские не трогали и особо к нему не наведывались, поэтому в октябре 2022 года ему удалось уйти добровольцем в батальон "Терек" и отправиться на СВО.

Весной Артём вернулся домой и решил ночью ограбить дачу в садовом товариществе под Ставрополем. Во время налёта он расправился с 71-летним пенсионером. В итоге доброволец получил сразу две новые статьи — об убийстве и разбое, сообщает канал.

Ранее в Ростовской области задержали наводчика ВСУ, который выдавал себя за обыкновенного бомжа.

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