В Ростовской области силовики задержали наводчика ВСУ, который выдавал себя за простого бездомного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, на днях 57-летний Александр Д. попался на мелком хулиганстве. Мужчина подрабатывал в селе Ремонтное под Ростовом, перепил и начал буянить в общественном месте. Дебошира задержали и доставили в отдел.
На допросе выяснилось, что мужчина в 2016 году проживал в Донецкой области и активно сотрудничал с украинскими военными — был так называемым ждуном.
Он сообщал кураторам расположение воинских объектов армии ДНР, помогал наводить и корректировать удары на протяжении как минимум четырёх месяцев. А когда его вычислили — сбежал в Россию, прикинулся бомжом и вёл последние семь лет скрытный образ жизни, перебиваясь мелкими подработками без оформления.
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