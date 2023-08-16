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Под Ростовом задержали наводчика ВСУ, который выдавал себя за бездомного

Происшествия

В Ростовской области силовики задержали наводчика ВСУ, который выдавал себя за простого бездомного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под Ростовом задержали наводчика ВСУ, который выдавал себя за бездомного
Фото: "Бездомный на Манежной площади" by Lesless is licensed under CC BY-SA 4.0.

По данным издания, на днях 57-летний Александр Д. попался на мелком хулиганстве. Мужчина подрабатывал в селе Ремонтное под Ростовом, перепил и начал буянить в общественном месте. Дебошира задержали и доставили в отдел.

На допросе выяснилось, что мужчина в 2016 году проживал в Донецкой области и активно сотрудничал с украинскими военными — был так называемым ждуном.

Он сообщал кураторам расположение воинских объектов армии ДНР, помогал наводить и корректировать удары на протяжении как минимум четырёх месяцев. А когда его вычислили — сбежал в Россию, прикинулся бомжом и вёл последние семь лет скрытный образ жизни, перебиваясь мелкими подработками без оформления.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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