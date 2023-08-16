Жительница Абакана выразила огромное желание приобрести миниатюрного йоркширского терьера, и в результате недоразумения оказалась обманутой мошенниками, которые выманили у неё 11 тысяч рублей. По информации, полученной из МВД по Хакасии, данная дама обнаружила интернет-объявление о продаже желанного щенка и связалась с предполагаемым продавцом. Последний заверил её в том, что питомец находится в Абазе, но будет доставлен в Абакан, и для этого необходимо внести предоплату в размере 11 тыс. рублей.
Удивительно, но даже необычно низкая цена на такого престижного питомца, как миниатюрный йоркширский терьер с "бэйби фэйс", не вызвала подозрений у девушки. Продавцы даже предоставили ей фотографии и видео милого щенка, что лишь укрепило её веру в искренность сделки. Доверившись продавцу и не увидев лично собаку, она согласилась перевести указанную сумму.
С целью оплаты продавец предоставил ей ссылку, по которой она ввела свои банковские реквизиты. Как следствие, с её карты было списано 11 660 рублей. После этого объявление было удалено, и данное событие послужило основанием для начала уголовного расследования по факту мошенничества.
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