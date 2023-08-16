В Уфе 15-летний подросток в микрорайоне Сипайлово устроил стрельбу из пневматического пистолета. Об этом сообщает mkset.ru.
Согласно сообщению Telegram-канала "Новости Министерства внутренних дел Башкортостана", 14 августа в отдел полиции № 8 поступило сообщение о звуках, напоминающих выстрелы.
По прибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили квартиру, из которой были произведены выстрелы, доносившиеся с балкона. Предварительное расследование предполагает, что ответственность за инцидент несет 15-летний мальчик. Очевидно, он воспользовался пневматическим пистолетом, принадлежавший его отцу, не спросив разрешения.
Полиция конфисковала у подростка пневматический пистолет, в настоящее время проводится расследование инцидента.
Информация, опубликованная в Telegram-канале "Честно", где соседи подростка опубликовали видео с отчетливыми хлопающими звуками, указывает на то, что выстрелы, как сообщается, были направлены в сторону близлежащего детского сада.
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