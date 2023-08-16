Опарышами наводнило улицу, где находится популярное китайское кафе в Хабаровске

2:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сообщения о неблагоприятных условиях в китайском кафе на улице Нововыборской, 44, вызвали негодование у местных жителей, которые не желают пребывать в антисанитарном окружении. Это популярное заведение, известное своими бизнес-ланчами, стало центром внимания и обращений в различные организации.

Фото: Cory Doctorow. Flickr: Maggots, London Zoo, London

По данным transsibinfo.com, жители Хабаровска столкнулись с проблемой запаха канализации и необходимостью убирать стоки и отходы с бетонных покрытий от фекалий и насекомых. Управляющий кафе, Миша, выразил своё недовольство работой местных служб, утверждая, что вызывал их на помощь, однако работа идет медленно. Он просит подсказать, как правильно решить проблему. В то же время общественное мнение утверждает, что он игнорирует ситуацию и не желает вкладывать деньги в устранение проблемы. Жалобы в полиции не вызывают ответной реакции.

Владимир Сидоров, глава Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы, объявил, что в отношении нарушителей будут применены финансовые штрафы. От его имени была подана жалоба в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.

К сожалению, подобные случаи становятся всё более распространёнными в городе. Недавно экологи также выявили аналогичные проблемы на автомойке, а это только часть перечня подобных инцидентов.

Ситуация вызвана стремлением предприятий сэкономить на подключении к канализации и вывозе отходов, что приводит к незаконным стокам. В данном контексте проводятся рейды по таким заведениям с целью предотвращения подобных нарушений. Важно, чтобы жители активно информировали о нарушениях, угрожающих окружающей среде.

Владимир Сидоров призывает обращаться с информацией о любых случаях нарушений, что поможет эффективно решить подобные проблемы. Регулярные проверки и контроль будут способствовать предотвращению подобных инцидентов.

Отметим, опарыши — это личинки мух, длина которых составляет 4-12 мм. Они питаются несвежим мясом и продуктами, подвергшимися ферментации. Эти личинки используются ещё и рыбаками для ловли хищной рыбы.

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