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В Ижевске арестовали насильника, из-за которого школьница спрыгнула с четвертого этажа

1:11
Происшествия

Индустриальный районный суд Ижевска наложил арест на местного жителя на два месяца по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении школьницы. Согласно объединенной пресс-службе судов Удмуртии, девочка, чтобы спастись от домогательств, вынуждена была выпрыгнуть из окна четвертого этажа.

В Ижевске арестовали насильника, из-за которого школьница спрыгнула с четвертого этажа
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

"Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела и учитывая данные о личности обвиняемого, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — до 14 октября", — говорится в официальном заявлении.

Согласно сообщению, 34-летний житель Ижевска обвиняется в совершении преступления по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

В понедельник прошлой недели сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в подъезде соседнего дома. Пострадавшая школьница была госпитализирована и успешно прошла операцию.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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