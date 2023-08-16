В Ижевске арестовали насильника, из-за которого школьница спрыгнула с четвертого этажа

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Индустриальный районный суд Ижевска наложил арест на местного жителя на два месяца по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении школьницы. Согласно объединенной пресс-службе судов Удмуртии, девочка, чтобы спастись от домогательств, вынуждена была выпрыгнуть из окна четвертого этажа.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

"Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела и учитывая данные о личности обвиняемого, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — до 14 октября", — говорится в официальном заявлении.

Согласно сообщению, 34-летний житель Ижевска обвиняется в совершении преступления по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

В понедельник прошлой недели сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в подъезде соседнего дома. Пострадавшая школьница была госпитализирована и успешно прошла операцию.

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