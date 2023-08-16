В городском фонтане "Каменный цветок" в центре Екатеринбурга обнаружили тело молодого мужчины. Точная причина смерти устанавливается.
Как сообщает E1.RU, ссылаясь на очевидцев, неподалёку от фонтана находились вещи и велосипед, принадлежащие умершему мужчине. Сотрудники регионального СК подтвердили данные о смерти екатеринбуржца. Его тело передали на судмедэкспертизу.
"Телесных повреждений нет", — пояснили в СК РФ по Свердловской области.
Источник E1.RU считает, что мужчине внезапно стало плохо у фонтана, после чего он упал в воду. Однако конкретную причину гибели установят эксперты.
Ранее в одной из квартир Екатеринбурга нашли два мумифицированных тела. Оперативники не обнаружили следов насильственной смерти. Вероятная причина гибели двух мужчин — отравление алкоголем.
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