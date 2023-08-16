Тело мужчины обнаружили в фонтане в центре Екатеринбурга

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городском фонтане "Каменный цветок" в центре Екатеринбурга обнаружили тело молодого мужчины. Точная причина смерти устанавливается.

Фото: мвд.рф

Как сообщает E1.RU, ссылаясь на очевидцев, неподалёку от фонтана находились вещи и велосипед, принадлежащие умершему мужчине. Сотрудники регионального СК подтвердили данные о смерти екатеринбуржца. Его тело передали на судмедэкспертизу.

"Телесных повреждений нет", — пояснили в СК РФ по Свердловской области.

Источник E1.RU считает, что мужчине внезапно стало плохо у фонтана, после чего он упал в воду. Однако конкретную причину гибели установят эксперты.

Ранее в одной из квартир Екатеринбурга нашли два мумифицированных тела. Оперативники не обнаружили следов насильственной смерти. Вероятная причина гибели двух мужчин — отравление алкоголем.