В Брянской области при обстреле ВСУ повреждены школа и пять жилых домов

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинские войска обстреляли населённый пункт Куршановичи Климовского района, повредив здания образовательного и культурного учреждений, а также частные домовладения, заявил глава Брянской области Александр Богомаз.

Фото: mchs.gov.ru

По словам губернатора, в результате обстрела никто не пострадал, однако на территории региона зафиксированы разрушения.

"Повреждены пять жилых домов, здания школы и дома культуры", — пояснил Богомаз в Telegram-канале.

Как пояснил руководитель региона, сотрудники оперативных и экстренных служб уже выехали на место ЧП.

Ранее ВСУ ударили по посёлку Белая Берёзка Брянской области из артиллерийских снарядов. При обстреле пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, административное здание и личные авто.