Украинские войска обстреляли населённый пункт Куршановичи Климовского района, повредив здания образовательного и культурного учреждений, а также частные домовладения, заявил глава Брянской области Александр Богомаз.
По словам губернатора, в результате обстрела никто не пострадал, однако на территории региона зафиксированы разрушения.
"Повреждены пять жилых домов, здания школы и дома культуры", — пояснил Богомаз в Telegram-канале.
Как пояснил руководитель региона, сотрудники оперативных и экстренных служб уже выехали на место ЧП.
Ранее ВСУ ударили по посёлку Белая Берёзка Брянской области из артиллерийских снарядов. При обстреле пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, административное здание и личные авто.
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