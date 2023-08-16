В Ангарске пресечена незаконная деятельность сотрудника одной из компаний, который собирал информацию о промышленном объекте в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Иркутской области.
Согласно информации, этот человек также распространял брошюры, дискредитирующие использование ВС РФ в интересах защиты России и её граждан.
"Установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции, для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.
По данному инциденту возбуждено дело по статье УК РФ о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.
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