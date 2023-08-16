По факту взрыва на Талинском месторождении СКР возбудил уголовное дело

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На месторождении в ХМАО произошел взрыв из-за нарушения правил безопасности, такой вывод был сделан следствием после проведения проверки.

Фото: Вадим Савицкий

По факту ЧП было заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека", сообщает muksun.fm. Прокуратура взяла контроль над ходом расследования этого инцидента.

Согласно версии следствия, вечером 14 августа на участке Талинского нефтяного месторождения во время проведения ремонтных работ была задействована установка с гибкой насосно-компрессорной трубой. В результате нарушения правил безопасности произошел порыв паронефтяного облака, за которым последовало возгорание.

В результате пожара погиб мужчина, родившийся в 1971 году. Несколько пострадавших с ожогами были доставлены в больницу. Расследователи продолжают анализировать доказательства и проводить обследование места инцидента.

Стоит отметить, что информация из Телеграмм-каналов свидетельствует о том, что погибший был супервайзером, который прибыл на место происшествия всего за несколько минут до взрыва. В больнице находится шесть пострадавших в тяжёлом состоянии.

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