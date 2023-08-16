В Ленобласти обнаружили пакет с новорождённым. Ребёнок выжил, сейчас с ним работают медики в одной из больниц региона.
Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник, младенца нашли жители Пикалево. Отмечается, что неизвестные оставили недавно появившегося на свет ребёнка в садовом товариществе "Металлург".
Оперативники разыскивают родителей пострадавшего и выясняют причины случившегося.
Предварительно, ребёнка выбросили в пакете сразу после рождения. В правоохранительных ведомствах РФ ещё не комментировали этот инцидент.
Ранее в Ленинградской области двухлетняя девочка попала в отделение интенсивной терапии после нападения алабая.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".