РЕН ТВ: новорождённого обнаружили в пакете в пригороде Ленинградской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ленобласти обнаружили пакет с новорождённым. Ребёнок выжил, сейчас с ним работают медики в одной из больниц региона.

Фото: sledcom.ru / Архивное фото

Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник, младенца нашли жители Пикалево. Отмечается, что неизвестные оставили недавно появившегося на свет ребёнка в садовом товариществе "Металлург".

Оперативники разыскивают родителей пострадавшего и выясняют причины случившегося.

Предварительно, ребёнка выбросили в пакете сразу после рождения. В правоохранительных ведомствах РФ ещё не комментировали этот инцидент.

Ранее в Ленинградской области двухлетняя девочка попала в отделение интенсивной терапии после нападения алабая.