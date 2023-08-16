Пилот пассажирского самолёта компании Latam умер во время полёта из США в Чили

Пилот пассажирского самолёта, вылетевшего из американского Майами в столицу Чили, пожаловался на плохое самочувствие во время рейса и скончался после экстренной посадки в аэропорте Панамы.

Фото: pixabay.com; Netloop

"Во время полёта были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пострадавшего пилота, однако после приземления и получения помощи на земле пилот, к сожалению, скончался", — гласит заявление авиакомпании Latam Airlines.

В сообщении отмечается, что профессиональный лётчик 25 лет отработал в Latam, а также приносятся извинения пассажирам за вынужденную задержку рейса.

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