Пилот пассажирского самолёта, вылетевшего из американского Майами в столицу Чили, пожаловался на плохое самочувствие во время рейса и скончался после экстренной посадки в аэропорте Панамы.
"Во время полёта были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пострадавшего пилота, однако после приземления и получения помощи на земле пилот, к сожалению, скончался", — гласит заявление авиакомпании Latam Airlines.
В сообщении отмечается, что профессиональный лётчик 25 лет отработал в Latam, а также приносятся извинения пассажирам за вынужденную задержку рейса.
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