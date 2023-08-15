Подросток открыл стрельбу в детском саду в Уфе

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В детском саду в Уфе произошло стрельба. Об этом сообщил telegram-канал "Честно говоря".

Фото: https://www.reliablecounter.com/blog/what-makes-a-good-daycare/

Инцидент произошёл в районе Сипайлово. Местные жители обратили внимание на звуки стрельбы, доносившиеся из детского учреждения.

Свидетели утверждают, что стрелявшим оказался несовершеннолетний. По словам очевидцев, подросток не смог разъяснить ясно причины произошедшего. Он заявил, что открыл стрельбу от скуки.

На данный момент нет информации о пострадавших. Также не сообщается, обратились ли местные жители в полицию.

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