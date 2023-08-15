В Красноярске задержаны подозреваемые в налете на цех по пошиву снаряжения для СВО

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция задержала лиц, обвиняемых в краже 1500 заготовок для медицинских шин общей стоимостью 56 000 рублей из мастерской благотворительной организации в Красноярске.Об этом сообщает prmira.ru.

Фото: МВД РФ

Мастерская, проводимая организацией "Золотые руки ангела", занималась созданием оборудования для участников СВО. Подозреваемые незаконно проникли в помещение 14 августа, и на следующий день об инциденте было сообщено в полицию.

Правоохранительным органам удалось установить личности подозреваемых, оба из которых являются жителями Красноярска в возрасте 36 и 35 лет, ранее судимыми. В настоящее время они проходят допрос. Возбуждено уголовное дело по обвинению в краже (часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации). Полиция работает над составлением полной описи украденных предметов, некоторые из которых, как сообщается, были проданы в качестве металлолома. Предпринимаются усилия по изъятию украденных вещей и возвращению их на законное место.

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