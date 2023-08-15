Пострадавшие при взрыве на АЗС в Махачкале будут направлены на лечение в Москву и федеральные центры, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
В региональном Минздраве уточнили, что в столичные клиники будет транспортировано 11 пострадавших, чье состояние оценивается как тяжелое.
"Вместе министром здравоохранения республики Татьяной Беляевой и врачами Федерального центра медицины катастроф и Департамента здравоохранения Москвы был проведен осмотр всех пострадавших с выработкой тактики лечения", — объяснили в ведомстве.
Ранее стало известно, что МЧС РФ подтвердило информацию о гибели 35 человек при взрыве в Махачкале.
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