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В Москву будет направлено 11 пострадавших после взрыва в Махачкале

0:47
Происшествия

Пострадавшие при взрыве на АЗС в Махачкале будут направлены на лечение в Москву и федеральные центры, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

В Москву будет направлено 11 пострадавших после взрыва в Махачкале
Фото: Скрин видео очевидцев

В региональном Минздраве уточнили, что в столичные клиники будет транспортировано 11 пострадавших, чье состояние оценивается как тяжелое. 

"Вместе министром здравоохранения республики Татьяной Беляевой и врачами Федерального центра медицины катастроф и Департамента здравоохранения Москвы был проведен осмотр всех пострадавших с выработкой тактики лечения", — объяснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что МЧС РФ подтвердило информацию о гибели 35 человек при взрыве в Махачкале.

 

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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