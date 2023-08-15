На юге Турции зафиксирован лесной пожар. Как сообщает телеканал CNN Turk, территориально он вспыхнул в районе Аксеки Антальи: это горная местность, расположенная вдали от туристических объектов.
Причиной возгорания СМИ называют жару и духоту.
На данный момент, специалисты экстренных служб Турции ликвидируют пламя при помощи четырёх вертолетов, пяти самолетов, восьми пожарных машин и четырех автоцистерн.
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