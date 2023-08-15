Лесной пожар вспыхнул в Анталье

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На юге Турции зафиксирован лесной пожар. Как сообщает телеканал CNN Turk, территориально он вспыхнул в районе Аксеки Антальи: это горная местность, расположенная вдали от туристических объектов.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tolga Adanali

Причиной возгорания СМИ называют жару и духоту.

На данный момент, специалисты экстренных служб Турции ликвидируют пламя при помощи четырёх вертолетов, пяти самолетов, восьми пожарных машин и четырех автоцистерн.

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