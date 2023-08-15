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Автосалон в Оренбурге обманул клиента на 280 000 рублей

1:29
Происшествия

В Центральный районный суд города Оренбурга поступило гражданское дело по иску мужчины к компании, специализирующейся на торговле автомобилями. Оренбуржец стремится вернуть средства и расторгнуть соглашение, заключенное с данной фирмой, сообщает 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Автосалон в Оренбурге обманул клиента на 280 000 рублей
Фото: www.extole. com/fintech/

Заявитель утверждает, что заключил с ООО "Версаль" соглашение о продаже своего подержанного автомобиля. В соответствии с договором он передает свою старую машину компании, с целью приобрести новую с выгодой. В документе указана сумма 10 000 рублей, в то время как стоимость его автомобиля, несмотря на статус, значительно превышает эту сумму. Впрочем, сотрудники компании заверили, что это всего лишь формальность: при покупке нового автомобиля он сможет воспользоваться скидкой в размере 280 000 рублей.

Тем не менее, при попытке приобрести новую машину стало ясно, что компания не выполнила обещание, данное устно. В связи с этим мужчина потребовал возвратить его прежний автомобиль, однако его просьбе отказали. Оставаясь без автомобиля и денег, он решил обратиться в суд с иском.

В иске он просит суд расторгнуть договор о продаже автомобиля и вернуть его машину. Гражданское дело назначено для рассмотрения на предстоящем судебном заседании.

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Гнилые автосалоны - Приёмы и уловки! || Обман в автосалонах и автомобильные замуты - СХЕМА #39 и #40
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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