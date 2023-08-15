В ХМАО на нефтяном месторождении произошёл взрыв: 2 человека погибли

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Важное событие на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вновь напоминает о важности соблюдения безопасности при ремонтных работах. Произошедший там 14 августа взрыв привел к серьезным последствиям, и его причины требуют тщательного расследования.

Фото: flickr. com

Событие, произошедшее на Талинском нефтяном месторождении, свидетельствует о том, как важно соблюдать высшие стандарты безопасности при проведении ремонтных работ. По информации от Telegram-канала Ural Mash, взрыв был результатом халатности при выполнении ремонтных процедур. Из-за ненадлежащей организации работ произошло воспламенение вырвавшихся паров.

Согласно сообщениям, взрыв привел к разрушению важных элементов на месторождении, включая трубы, желобные емкости и насосные установки. Очевидцы отмечают, что на момент взрыва на месте происшествия находились работники, занимающиеся ремонтными работами. В результате инцидента 5 человек получили травмы и 2 погибли.

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