Житель Бурятии украл паспорт у мужчины, которого принял за любовника своей сожительницы

2:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В МВД России, отделении "Северобайкальский", разразилась история, требующая внимания. Сигнал о происшествии поступил от одного из жителей Братска, временно пребывающего в Северобайкальске. Суть инцидента сводится к несанкционированному проникновению в жилище и краже паспорта, пишет infpol.ru.

Фото: http://fmsmoscow.ru/

Утро началось обычным образом для группы мужчин, проживающих в съемной квартире. Они отправились на работу в посёлок Новый Уоян, оставив свои личные вещи и имущество без присмотра. Однако к вечеру, вернувшись домой, им предстало шокирующее зрелище. Взломанная входная дверь говорила о том, что неизвестное лицо проникло в квартиру. Но, удивительным образом, имущество и ценности остались нетронутыми, за исключением одного важного документа — паспорта одного из жильцов.

Происшествие не осталось без внимания. Следственно-оперативная группа была направлена на место происшествия. Следуя следам, обнаруженным экспертом-криминалистом, был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий. Как результат, был задержан подозреваемый в лице 35-летнего местного жителя. Этот человек уже имел уголовное прошлое и ранее привлекался за совершение угроз, разбойных действий и уклонение от административного надзора.

В ходе допроса подозреваемый дал свою версию событий. Согласно его показаниям, он проник в квартиру с целью разоблачения своей сожительницы. Предположительно, она имела связь с другим мужчиной, что вызвало сильные подозрения у гражданина. В результате необоснованных догадок, он решил, что оба лица могут находиться именно в квартире потерпевшего. Под действием эмоций, злоумышленник взломал дверь, но обнаружил, что в квартире никого нет.

Следует отметить, что действия подозреваемого явно противоречат закону. Независимо от мотивов, вмешательство в чужое жилище и присвоение чужого документа являются преступными действиями. В данном случае возбуждено уголовное дело согласно части 2 статьи 325 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая касается похищения или повреждения документов.

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