МЧС: число жертв взрыва на АЗС в Махачкале достигло 30, найдены тела ещё трёх погибших

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Пресс-служба МЧС России / t.me/mchs_official/

По информации ведомства, на месте аварийно-спасательных работ в районе АЗС обнаружили тела ещё трёх граждан.

"В результате пожара на автозаправке 105 человек пострадали, из них 30 погибли", — сказано в Telegram-канале МЧС РФ.

Ранее руководитель Дагестана Сергей Меликов пообещал выделить по миллиону рублей семьям погибших в результате ЧП на АЗС.

Трагедия случилась вечером 14 августа. Сначала произошло возгорание на территории автосервиса в Махачкале, а затем огонь перекинулся на АЗС, что привело к взрыву. Экстренные службы продолжают работать в районе станции.

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