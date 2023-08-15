Громкие звуки, которые были слышны утром 15 августа неподалёку от военного аэродрома Миллерово, связаны с учениями, следует из заявления главы Ростовской области Василия Голубева.
По его словам, на аэродроме прозвучала учебная тревога, после чего охрана отработала отражение условной атаки беспилотника, используя учебную мишень. Как пояснил губернатор в Telegram-канале, во время мероприятия было применено стрелковое оружие.
Он порекомендовал жителям региона не беспокоиться. Информацию необходимо получать лишь из проверенных источников, указал Голубев.
В конце июля в Таганроге Ростовской области прозвучал взрыв. Позже выяснилось, что ВСУ пытались нанести удар по гражданской инфраструктуре города с помощью ракеты С-200, переоборудованной в ударную. Ракета была перехвачена, однако её обломки обрушились на территории Таганрога.
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