Глава Башкирии принял решительные меры для предотвращения распространения птичьего гриппа в Уфимском районе. Вчера, 14 августа, были подтверждены случаи заболевания птичьим гриппом, и теперь власти предпринимают неотложные шаги для защиты населения и птицефабрик, сообщает "mkset.ru".
Согласно указанию, эпизодическим очагом заболевания признана территория цеха промышленного стада АО "Птицефабрика "Башкирская" в селе Авдон. В этой связи, угрожаемой зоной была объявлена территория в радиусе 5 километров от границ очага, включая саму птицефабрику.
На протяжении времени карантина в эпизодическом очаге будут действовать следующие запреты и меры:
В зоне угрозы, которая охватывает территорию в радиусе 10 км от границ, включая Демский район Уфы, также были введены строгие меры:
Ранее мы писали, что в Ярославской области отменили карантин, также связанный с птичьим гриппом.
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