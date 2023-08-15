Власти Башкирии ввели карантин из-за опасного заболевания

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Глава Башкирии принял решительные меры для предотвращения распространения птичьего гриппа в Уфимском районе. Вчера, 14 августа, были подтверждены случаи заболевания птичьим гриппом, и теперь власти предпринимают неотложные шаги для защиты населения и птицефабрик, сообщает "mkset.ru".

Фото: losprimeros. tv/amp/234078/gripe-aviar-en-el-pais-10-provincias-afectadas

Эпидемия птичьего гриппа

Согласно указанию, эпизодическим очагом заболевания признана территория цеха промышленного стада АО "Птицефабрика "Башкирская" в селе Авдон. В этой связи, угрожаемой зоной была объявлена территория в радиусе 5 километров от границ очага, включая саму птицефабрику.

Меры на Период Карантина

На протяжении времени карантина в эпизодическом очаге будут действовать следующие запреты и меры:

запрещается проведение лечения больных птиц;

посторонним лицам запрещается посещение территории;

запрещается посещение территории; ввоз и вывоз инкубационных яиц запрещены;

запрещены; запрещено перемещение и перегруппировка птиц;

убой птиц для продажи запрещён;

для продажи запрещён; вывоз продуктов убоя птиц запрещён;

убоя птиц запрещён; охота и снятие пера и пуха с птиц запрещены;

и пуха с птиц запрещены; выгульное содержание птиц недопустимо;

птиц недопустимо; закладка яиц на инкубацию запрещена;

на инкубацию запрещена; въезд и выезд транспортных средств на территорию ограничен.

Меры в зоне риска

В зоне угрозы, которая охватывает территорию в радиусе 10 км от границ, включая Демский район Уфы, также были введены строгие меры:

запрещен ввоз и вывоз инкубационных яиц;

заготовка и вывоз кормов для птиц запрещены;

для птиц запрещены; выгульное содержание птиц недопустимо;

птиц недопустимо; проведение сельскохозяйственных ярмарок , выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением и перемещением птиц и животных других видов, запрещено;

, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением и перемещением птиц и животных других видов, запрещено; охота в зоне риска также запрещена.

Ранее мы писали, что в Ярославской области отменили карантин, также связанный с птичьим гриппом.

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