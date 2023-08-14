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Взрыв прогремел в элитном жилом комплексе в Москве

0:44
Происшествия

В элитном жилищном комплексе (ЖК) "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве прогремел взрыв. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Взрыв прогремел в элитном жилом комплексе в Москве
Фото: Midjouney: Атака БПЛА на Москву ранним утром

По словам очевидцев, они услышали громкий звук. Далее с 16 этажа рухнула оконная рама. На месте работают оперативные службы.

Как сообщил telegram-канал SHOT, предварительно причиной происшествия стал взрыв фреона в холодильнике. По информации издания, никто не пострадал. Хозяин квартиры находится на месте инцидента.

По опубликованным кадрам видно, что на пешеходную зону упали обломки оконной рамы. Они могли повредить припаркованные возле дома автомобили.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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