В Петербурге стоматолог разбил голову своему 60-летнему знакомому

12 августа в Санкт-Петербурге в помещении стоматологической клиники на проспекте Народного Ополчения произошел случай, в котором стоматолог избил своего 60-летнего знакомого, которого он предварительно пригласил к себе. По информации источника из издания "Фонтанка", вечером скорая помощь была вызвана на указанный адрес, чтобы госпитализировать 60-летнего мужчину, находившегося в тяжелом состоянии с многочисленными травмами и переломами костей черепа.
Подозреваемый в избиении был задержан на следующий день в квартире на Ленинском проспекте. В результате расследования выяснилось, что им оказался 55-летний стоматолог-ортодонт с 30-летним стажем работы.
Согласно версии следствия, задержанный пригласил своего знакомого в свой кабинет после рабочего дня, где они вместе провели время и выпили алкоголь. Возникла ссора, которая переросла в физическое столкновение. Сейчас в отношении медика рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает издание.
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