Полиция Волгограда арестовала мужчину, устроившего стрельбу в кафе

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина из Волгограда, который устроил стрельбу в кафе и ранил троих мужчин, был арестован и помещён под стражу. Согласно сообщению пресс-службы судов Волгоградской области, ему 34 года и он является местным жителем.

Фото: Fotodom. ru

События развернулись в июне, когда данный мужчина, чья личность оставалась неизвестной, произвёл стрельбу в кафе "Black Lion", расположенном в Красноармейском районе Волгограда, в результате чего трое мужчин были ранены. Все пострадавшие были доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи. Власти начали активно расследование, объявив стрелка в федеральный розыск. Это привело к возбуждению уголовного дела.

В начале августа удалось задержать фигуранта данного инцидента. После его задержания было принято решение о мере пресечения. Он был помещён под стражу до 3 сентября. Представитель пресс-службы поделился этой информацией, подчеркнув, что расследование продолжается.

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