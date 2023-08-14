Таможенники изъяли у россиянки более 500 копий брендовых украшений из Турции

В аэропорту Минеральных Вод таможенники выявили и изъяли более 500 копий брендовых украшений у пассажирки, прибывшей из Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Прибывшая из Стамбула россиянка, 34-летняя женщина, стала объектом внимания таможенников аэропорта Минеральные Воды. Проходя через "зеленый" коридор, она не задекларировала свои покупки и украшения, что привлекло внимание инспекторов. В ходе проверки её багажа, одна из сумок вызвала подозрение.
При досмотре таможенники обнаружили более 500 незадекларированных серебряных украшений. Серебряные подвески, кольца, серьги и браслеты общим весом более 2 кг были найдены в багаже пассажирки.
34-летняя женщина попыталась объяснить наличие недекларированных украшений тем, что она привезла их в качестве подарков для родственников и подруги. Она утверждает, что общая стоимость украшений не превышает 100 тысяч рублей. Тем не менее, вопрос о происхождении и ценности украшений остаётся открытым.
Пресс-служба аэропорта Минеральные Воды поделилась, что все изъятые украшения были переданы на экспертизу с целью определения их подлинности и реальной стоимости. На основе результатов экспертизы было решено возбудить уголовное дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за "Недекларирование товаров".
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