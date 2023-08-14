В Воронеже двое парней упали со второго этажа во время свадьбы

Два молодых человека пострадали, упав со второго этажа банкетного зала в городе Воронеж. Инцидент произошёл в субботу, 12 августа, во время проведения свадебного торжества. Об этом событии сообщил один из читателей портала в редакцию "МОЁ!".
Согласно информации корреспондента, двое гостей решили выйти на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Они уперлись руками в перила, но внезапно потеряли равновесие и упали вниз вместе с ограждением.
Один из парней получил ушиб головы и рваную рану на руке, второй — рваные раны на лице.
Представитель регионального управления МВД поделился, что один из гостей свадьбы подал заявление в полицию. Сейчас проводится проверка.
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