В США подросток упал с 30-метровой скалы во время посещения Гранд-Каньона и выжил

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В США 13-летнему мальчику удалось выжить после того, как он упал с 30-метровой высоты на территории Гранд-каньона, пишет The Guardian.

Фото: Splash/ All Over

По информации издания, подросток прогуливался в парке вместе с мамой. Отмечается, что в какой-то момент группа путешественников захотела сфотографироваться на выступе скалы, а ребёнок оказался в кадре. Тогда несовершеннолетний решил сделать несколько шагов назад, чтобы не мешать туристам, однако упал с обрыва, сказано в материале.

Спасатели оперативно пришли на помощь и подняли ребёнка, после чего он был помещён на вертолёт.

Пациента госпитализировали с переломами рук, позвонков, разрывом селезёнки, коллапсом лёгкого, сотрясением мозга и вывихом пальца.

Как подчёркивается в статье, мальчик быстро пошёл на поправку, сегодня он продолжает восстанавливаться дома.

Ранее в районе Гранд-каньона перевернулся автобус с туристами. В результате ЧП скончался один человек, ещё порядка 50 пострадали.

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