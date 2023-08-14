Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику националистического батальона "Азов"*, который убил раненого военного ДНР на территории Мариуполя.
Как пояснили в пресс-службе Главной военной прокуратуры, речь идёт о боевике "Азова"* Николае Куще. Отмечается, что он получил пожизненный тюремный срок. По данным ведомства, Кущ застрелил представителя Народной милиции ДНР весной прошлого года.
В прокуратуре также добавили, что участник украинского нацбатальона будет помещён в колонию особого режима.
Ранее власти ДНР разрешили пленному боевику "Азова"* встретиться с родными, которых он не видел с 2016 года. Мужчина признался, что хочет извиниться перед родителями за свои поступки.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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