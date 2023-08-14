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Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления грибом

1:07
Происшествия

В Приозерском районе Ленинградской области двухлетней девочке пришлось попробовать гриб, что привело к её госпитализации в реанимацию. Эту информацию распространило издание «Фонтанка».

Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления грибом
Фото: https://vsegda-pomnim.com/

Согласно данных местных СМИ, малышка нашла ядовитый гриб на участке дачи. Подозревая негативные последствия, родители незамедлительно доставили девочку в медицинское учреждение.

Здесь врачи подтвердили токсическое отравление у ребёнка. Состояние маленькой пациентки оценивается как средней тяжести.

Ранее у нас была информация о случае в Сургуте, где девочка отравилась клеем, создавая арт-проект на уроке в художественной школе.

Специалисты медицинского учреждения выявили, что введение в организм токсинов стало провокацией для развития панкреатита. Ребёнку была назначена капельная терапия, и её отпустили домой на лечение.

Недавно также случился инцидент с семилетним мальчиком, который вдохнул порошок у одной из московских школ и был госпитализирован.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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