В Приозерском районе Ленинградской области двухлетней девочке пришлось попробовать гриб, что привело к её госпитализации в реанимацию. Эту информацию распространило издание «Фонтанка».
Согласно данных местных СМИ, малышка нашла ядовитый гриб на участке дачи. Подозревая негативные последствия, родители незамедлительно доставили девочку в медицинское учреждение.
Здесь врачи подтвердили токсическое отравление у ребёнка. Состояние маленькой пациентки оценивается как средней тяжести.
Ранее у нас была информация о случае в Сургуте, где девочка отравилась клеем, создавая арт-проект на уроке в художественной школе.
Специалисты медицинского учреждения выявили, что введение в организм токсинов стало провокацией для развития панкреатита. Ребёнку была назначена капельная терапия, и её отпустили домой на лечение.
Недавно также случился инцидент с семилетним мальчиком, который вдохнул порошок у одной из московских школ и был госпитализирован.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.