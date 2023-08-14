Двенадцатилетняя девочка пропала в Бурятии: видели на берегу реки

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Окинском районе Бурятии около суток ищут 12-летнюю девочку-подростка. Согласно информации, её видели последний раз на берегу реки Ока.

Фото: ya.ru

В село Хара-Хужир, где проживает подросток, направили поисково-спасательные службы.

"13 августа, от сотрудников МВД Окинского района в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в селе Хара-Хужир потерялась девочка 12 лет", — сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Спасатели развернули поисковые работы. В какой момент и по какой причине девочка направилась к реке, не уточняется.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.