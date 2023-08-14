В Окинском районе Бурятии около суток ищут 12-летнюю девочку-подростка. Согласно информации, её видели последний раз на берегу реки Ока.
В село Хара-Хужир, где проживает подросток, направили поисково-спасательные службы.
"13 августа, от сотрудников МВД Окинского района в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в селе Хара-Хужир потерялась девочка 12 лет", — сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Спасатели развернули поисковые работы. В какой момент и по какой причине девочка направилась к реке, не уточняется.
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