Девочек в возрасте от 13 до 17 лет продавали в сексуальное рабство в Бахрейн

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Шестерых гражданок России обвиняют в продаже несовершеннолетних девочек в возрасте от 13 до 17 лет в сексуальное рабство в Бахрейн. Как минимум одна из них умерла.

Фото: pixabay. com

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в органах правопорядка, обвиняемые лишали девочек их паспортов и принуждали к проституции. Для этой цели им предоставляли поддельные заграничные документы, однако по прибытии в Бахрейн они безвозвратно изымались.

"Одни подбирали девушек в России и продавали членам преступной группировки по цене от семи до 14 тысяч долларов. Другие курировали их на месте — в Бахрейне", — сказал источник.

Кроме того, отмечается, что жертвам запрещалось покидать место проживания в течение многих месяцев. Также они подвергались насилию и вынуждены были употреблять наркотики.

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