35-лений бодибилдер из Боснии Нермин Сулейманович убил четырёх человек в прямом эфире

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Боснийский культурист по имени Нермин Сулейманович убил четырёх человек во время прямой трансляции перед 12 тысячами зрителей. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: https://t.me/m0ment0m0rii

Известно, что действия 35-летнего бодибилдера были нарушены влиянием стероидов, которые вызывали у него яркие агрессивные реакции, хотя он употреблял их систематически. В прошлую пятницу Сулейманович снова принял дозу и начал трансляцию в социальных сетях, где заявил, что он покажет зрителям "живое убийство".

Сначала культурист выстрелил в голову своей гражданской жене Низаме Хечимович, от которой у него был ребёнок.

"Я предупреждал всех, что до этого дойдет! Она прятала моего ребёнка в течение восьми дней!" — заорал Сулейманович.

Когда он убил жену, его дочка начала плакать, лёжа на полу. Мужчина не нанёс вред ребёнку, а вышел на улицу, где продолжил свою атаку. Сначала он убил двух незнакомцев, которые оказались отцом и сыном, находившимися у входа.

Затем он атаковал двух полицейских, одного из которых ранил, а другого убил в пути в больницу. Незнакомая женщина также получила ранения от выстрела.

Наконец, Сулейманович был блокирован и задержан, после чего свёл счёты с жизнью. За произошедшим наблюдали 12 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что В Екатеринбурге нашли тела отца и сына, скончавшихся пять лет назад.

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