Боснийский культурист по имени Нермин Сулейманович убил четырёх человек во время прямой трансляции перед 12 тысячами зрителей. Об этом сообщает KP.RU.
Известно, что действия 35-летнего бодибилдера были нарушены влиянием стероидов, которые вызывали у него яркие агрессивные реакции, хотя он употреблял их систематически. В прошлую пятницу Сулейманович снова принял дозу и начал трансляцию в социальных сетях, где заявил, что он покажет зрителям "живое убийство".
Сначала культурист выстрелил в голову своей гражданской жене Низаме Хечимович, от которой у него был ребёнок.
"Я предупреждал всех, что до этого дойдет! Она прятала моего ребёнка в течение восьми дней!" — заорал Сулейманович.
Когда он убил жену, его дочка начала плакать, лёжа на полу. Мужчина не нанёс вред ребёнку, а вышел на улицу, где продолжил свою атаку. Сначала он убил двух незнакомцев, которые оказались отцом и сыном, находившимися у входа.
Затем он атаковал двух полицейских, одного из которых ранил, а другого убил в пути в больницу. Незнакомая женщина также получила ранения от выстрела.
Наконец, Сулейманович был блокирован и задержан, после чего свёл счёты с жизнью. За произошедшим наблюдали 12 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что В Екатеринбурге нашли тела отца и сына, скончавшихся пять лет назад.
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