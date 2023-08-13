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В Белгороде взрыв после атаки БПЛА повредил фасад многоэтажного дома

1:14
Происшествия

В Белгороде фасад многоэтажки получил повреждения из-за атаки ударного дрона ВСУ.

В Белгороде взрыв после атаки БПЛА повредил фасад многоэтажного дома
Фото: https://t.me/RVvoenkor/39321

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"ЧП в Белгороде. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, дом 9, корпус 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж", — сообщил в Telegram-канале глава региона.

Причиной взрыва стала атака БПЛА. Гладков отметил, в ЧП пострадавших нет, но в некоторых квартирах повреждены кондиционеры и выбиты окна. Помимо этого, посекло фасад здания, плюс повреждения получили полтора десятков машин.

Губернатор обещал помочь с восстановлением имущества, начат поквартирный обход, на месте работают спецслужбы. Восстановительные работы начнутся с понедельника, 15 августа, сказали в мэрии.

Сегодня Украина три раза пыталась беспилотниками атаковать Белгородскую область — в 04:00, в 11:00 и в 13:30. Все беспилотники сбиты.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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