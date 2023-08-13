Житель Санкт-Петербурга заявил, что в Петергофе его избила толпа нацистов

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Находясь около Ольгинского пруда в Петергофе, мужчина стал жертвой нападения. В своём сообщении полиции он утверждает, что его атаковали лица с нацистскими убеждениями.

Фото: Вадим Савицкий

Согласно информации, мужчина обратился к правоохранительным органам накануне поздним вечером, сообщает "Фонтанка" 13 августа. По его рассказам, более десяти человек-нацистов напали на него и избили.

Жертва отказалась от медицинской помощи и связалась с полицией, находясь уже дома. В настоящее время проводится проверка данного инцидента.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 16-летняя россиянка получила травму во время посещения "Музея пыток".

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