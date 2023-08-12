Историк Олег Соколов решил жениться, находясь в колонии в Санкт-Петербурге

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

67-летний бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, осуждённый на 12,5 лет за убийство аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, выразил намерение вступить в брак, находясь в месте заключения свободы.

Фото: https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/6/39/755912503847396.jpg

Согласно информации портала 78.ru, мать заключённого поделилась, что её сын описал исправительную колонию №6 в Обухово как "санаторий" во время их общения. Он выразил восхищение чистотой, порядком, наличием бани, спортзала и регулярным питанием.

Соколов в колонии заведует библиотекой и ведёт исторический кружок, где рассказывает арестантам об истории России и Франции.

Интересно, что расчленитель общается с двумя женщинами. Одна из них владеет квартирой на набережной реки Мойки, месте совершенного убийства, а вторая является преподавателем истории и отправляет заключённому книги. По словам матери Соколова, он даже выразил желание вступить в брак со второй женщиной.

Напоминаем, что громкое преступление произошло в Санкт-Петербурге ночью 8 ноября 2019 года. В декабре 2020 года Октябрьский районный суд вынес приговор Олегу Соколову в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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