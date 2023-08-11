В Военной академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге 10 августа умел курсант Матвей Гаврин в возрасте 18 лет. Об этом сообщило издание "Фонтанка".
Молодому человеку стало плохо в учебном центре в Сертолово. Там он проходил курс молодого бойца. Отец курсанта рассказал, что его сын несколько дней назад пожаловался на высокую температуру, недомогание и прочие симптомы.
"Его отправили в лазарет, дали пилюлю. Вчера нам позвонил утром [сказал], что температура 37 всего. Как сообщили, в этот же день вечером он потерял сознание", — сообщил мужчина.
Скорая помощь доставила молодого человека в Военно-медицинскую академию. Утром курсант скончался, не приходя в сознание. Принять присягу он не успел.
Родители Гаврина намерены обратиться в прокуратуру. Они считают, что их сыну не оказали должной помощи.
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