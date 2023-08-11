NYP: 10-летняя жительница США умерла от рака через две недели после свадьбы

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10-летняя жительница США Эмма умерла через 12 дней после своей свадьбы от рака крови. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Эмме большую часть своей жизни пришлось бороться с раком крови. В прошлом году родителям был озвучен неутешительный диагноз. Врачи сообщили, что вылечить ребёнка невозможно. Единственной мечтой юной Эммы была свадьба.

Родители организовали данное мероприятие. На церемонии лучшего друга девочки объявили её мужем. Свадьба прошла в точности так, как проходят обычные церемонии бракосочетания.

Меньше чем через две недели после исполнения мечты девочка скончалась от рака.

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