Склад с этиловым спиртом загорелся в Саратове

11 августа произошел пожар на складе с этиловым спиртом в Саратове. Информация об этом поступила от регионального управления МЧС и была опубликована на страницах новостного агентства РБК.
Вечером жители Саратова стали свидетелями внушительного пламени, охватившего склад с этиловым спиртом. Очевидцы немедленно доложили о происшествии в местные органы МЧС.
Сработав в аварийном режиме, спасатели прибыли на место происшествия незамедлительно. Специалисты МЧС действовали оперативно, предприняв меры по тушению огня на складе.
Пожар распространился на площади порядка 400 квадратных метров. Сложность задачи заключалась в том, что на складе находился этиловый спирт, который может поддерживать высокотемпературное горение.
Чтобы избежать дополнительных рисков, пожарные решительно отказались входить в здание. Вместо этого, была задействована специализированная техника, включая брандспойты, чтобы потушить огонь снаружи.
В ходе инцидента пострадал мужчина. Его немедленно доставили в местную больницу для оказания неотложной помощи.
По информации представителей МЧС, в операции по тушению огня было задействовано 14 единиц специализированной техники. Сотрудники службы спасения продемонстрировали высокую профессиональную подготовку и четкость в действиях, что позволило минимизировать ущерб от пожара.
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