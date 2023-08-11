Суд арестовал главу фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв

2:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья принял решение о мере пресечения для Сергея Чанкаева, технического директора компании "Пиро-росс", после взрыва на складе в Сергиевом Посаде, сообщает М24.

Фото: www.msk.kp.ru

Из материалов дела становится ясно, что на момент взрыва в складских помещениях компании хранилось примерно 4 тонны пороха, переведенные с оборонного завода с целью утилизации. Взрыв произошел в утренние часы 9 августа. Сначала сообщалось, что инцидент произошел на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМС), однако позже было уточнено, что взрыв произошел на складе пиротехники, принадлежащем компании "Пиро-росс".

Печально, что в результате этого инцидента пострадали не менее 84 человек. Одна женщина скончалась от ожогов в больнице, а восемь человек числятся пропавшими без вести. Этот взрыв повлек за собой серьезные последствия, оставив горожан в шоке и тревоге.

Подмосковное управление Следственного комитета Российской Федерации начало уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Следствие уделяет важное внимание расследованию этого происшествия для выяснения всех обстоятельств и установления виновных лиц.

В связи с произошедшим, в Сергиево-Посадском округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Это решение было принято для обеспечения безопасности граждан и управления ситуацией в наилучшем виде. Общество ожидает дальнейших действий властей по нормализации ситуации и предотвращению подобных происшествий в будущем.

Директор компании "Пиро-Росс", Сергей Чанкаев, был арестован по подозрению в организации взрыва. Следственный комитет выразил свою позицию и предоставил суду все необходимые материалы для принятия обоснованного решения. Судья удовлетворил ходатайство следствия и решил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до двух месяцев.

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